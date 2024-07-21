Евросоюз массово закупает российскую сталь и железо

В конце весны 2024 года страны Европейского Союза (ЕС) увеличили закупки российской стали и железа до максимального уровня с июня 2022 года.
Общая стоимость закупок достигла 373,1 миллиона евро. Об этом резком росте импорта сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.
Объем закупок в мае превысил апрельский показатель на 29 процентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, закупки российской стали, железа и изделий из них странами ЕС выросли на 1,2 процента.
Самыми востребованными на европейском рынке стали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро) и ферросплавы (81 миллион евро).
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