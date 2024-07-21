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Евросоюз массово закупает российскую сталь и железо

ЕС увеличил закупки российской стали и железа

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Экономика

В конце весны 2024 года страны Европейского Союза (ЕС) увеличили закупки российской стали и железа до максимального уровня с июня 2022 года.

ЕС увеличил закупки российской стали и железа
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Общая стоимость закупок достигла 373,1 миллиона евро. Об этом резком росте импорта сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.

Объем закупок в мае превысил апрельский показатель на 29 процентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, закупки российской стали, железа и изделий из них странами ЕС выросли на 1,2 процента.

Самыми востребованными на европейском рынке стали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро) и ферросплавы (81 миллион евро).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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