Стоит ли инвестировать в золото прямо сейчас? Надёжный способ сохранить сбережения

Стоит ли сейчас вкладываться в золото?

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование в золото всегда было одной из самых обсуждаемых тем в мире финансов. Золото считается одним из самых давних и надежных способов сохранения капитала. Однако, стоит ли в наше время вкладываться в золото?

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Историческая надежность.

Золото имеет долгую историю использования в качестве средства обмена и хранения богатства. В течение многих веков оно служило резервной валютой для многих стран, что свидетельствует о его стабильности и надежности.

Защита от инфляции.

Золото часто рассматривается как защита от инфляции. Поскольку его стоимость традиционно растет в периоды экономической нестабильности, многие инвесторы используют золото для снижения рисков, связанных с потерей покупательской способности денег из-за инфляции.

Диверсификация портфеля.

Инвестирование в золото также может служить средством диверсификации инвестиционного портфеля. Разнообразие активов помогает снизить риски, связанные с колебаниями на рынке.

Недостатки.

Однако, стоит отметить, что инвестирование в золото имеет и свои недостатки. Например, золото не генерирует доход в виде процентов или дивидендов, как акции или облигации.

Кроме того, стоимость золота может колебаться и подвержена влиянию различных факторов, таких как политическая нестабильность, изменения валютных курсов и спроса на ювелирные изделия.