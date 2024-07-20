Дело на миллиард: Минпромторг подал в суд на дистрибьютора табака Megapolis

Минпромторг России начал судебную битву с Megapolis

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск против нидерландского дистрибьютора табака Megapolis в Арбитражный суд Московской области, как указано в базе данных арбитражных дел.

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Подробности судебного разбирательства в картотеке не раскрываются. Иск был принят к производству 18 июля.

Megapolis Distribution B. V. является головной структурой дистрибьютора "Мегаполис", который занимается поставками на российский рынок продукции таких брендов, как Japan Tobacco и Philip Morris.

Кроме того, компания дистрибутирует товары брендов Red Bull, Cricket, Durex, Contex и других.