Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск против нидерландского дистрибьютора табака Megapolis в Арбитражный суд Московской области, как указано в базе данных арбитражных дел.
Подробности судебного разбирательства в картотеке не раскрываются. Иск был принят к производству 18 июля.
Megapolis Distribution B. V. является головной структурой дистрибьютора "Мегаполис", который занимается поставками на российский рынок продукции таких брендов, как Japan Tobacco и Philip Morris.
Кроме того, компания дистрибутирует товары брендов Red Bull, Cricket, Durex, Contex и других.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.