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Бум вакансий: какие профессии сейчас нарасхват в России?

Кто стал самым востребованным специалистом в России?

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Экономика

По данным за первую половину 2024 года, наиболее востребованными специалистами в России стали менеджеры по продажам.

Кто стал самым востребованным специалистом в России?
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Эту информацию опубликовал РБК, ссылаясь на результаты совместного исследования аналитиков компании ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru.

Эксперты отметили, что количество вакансий в этом секторе с января по июнь превысило 1 миллион. В сравнении с прошлым годом спрос на таких специалистов вырос на 32 процента. Схожее количество вакансий было также для рабочих.

В числе наиболее востребованных также оказались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работники транспортно-логистической сферы (706 тысяч).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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