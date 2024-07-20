Бум вакансий: какие профессии сейчас нарасхват в России?

Кто стал самым востребованным специалистом в России?

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным за первую половину 2024 года, наиболее востребованными специалистами в России стали менеджеры по продажам.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Эту информацию опубликовал РБК, ссылаясь на результаты совместного исследования аналитиков компании ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru.

Эксперты отметили, что количество вакансий в этом секторе с января по июнь превысило 1 миллион. В сравнении с прошлым годом спрос на таких специалистов вырос на 32 процента. Схожее количество вакансий было также для рабочих.

В числе наиболее востребованных также оказались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работники транспортно-логистической сферы (706 тысяч).