Российские виноделы столкнулись с техническими проблемами из-за санкций

После национализации "Кубань-Вино" и другие компании, вошедшие в ГК "Ариант", столкнулись с трудностями в обеспечении импортным оборудованием и запчастями. Это связано с тем, что предприятия стали государственными, а также с финансовыми сложностями, возникшими у компаний после смены владельца.
"Сейчас поставщики-нерезиденты отказываются от исполнения контрактов для винодельни, поскольку отгрузка в адрес государственного предприятия находится под усиленным надзором, — рассказал "Газете.Ru" источник, близкий к "Арианту".
Банк находится под санкциями Европейского союза и некоторых других стран. В июне 2022 года он также был отключён от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Однако, как сообщает издание, банк может использовать альтернативные способы обмена финансовыми сообщениями.
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