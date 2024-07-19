Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Барецкий выплатит долги Анастасии Ивлеевой
В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Стало известно, как бороться с тлей
Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию
Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей
В сентябре проезд на такси подорожает

Поездки на такси подорожают из-за новых требований

1:04
Экономика

10% россиян сегодня часто пользуются услугами такси. Однако из-за повышения цен некоторым придется отказаться от этого удовольствия, пишет aif. ru.

Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Эксперты утверждают, что причиной этому не является высокая стоимость топлива или жадность таксистов, а обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Все пассажирские транспортные компании в России должны иметь полис ОСГОП, который обеспечивает защиту жизни, здоровья и имущества пассажиров. Раньше на такси это требование не распространялось, но учитывая популярность такси среди населения, законодатели приняли решение внести изменения. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

На данный момент пассажиров такси защищает полис ОСАГО, который обязан иметь каждый водитель. Однако с появлением полиса ОСГОП максимальная сумма компенсации увеличивается до 2 миллионов рублей, по сравнению с 500 тыс. рублей при использовании ОСАГО.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Стас Барецкий выплатит долги Анастасии Ивлеевой
В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Стало известно, как бороться с тлей
Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию
Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников