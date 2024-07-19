В сентябре проезд на такси подорожает

Поездки на такси подорожают из-за новых требований

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

10% россиян сегодня часто пользуются услугами такси. Однако из-за повышения цен некоторым придется отказаться от этого удовольствия, пишет aif. ru.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Эксперты утверждают, что причиной этому не является высокая стоимость топлива или жадность таксистов, а обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Все пассажирские транспортные компании в России должны иметь полис ОСГОП, который обеспечивает защиту жизни, здоровья и имущества пассажиров. Раньше на такси это требование не распространялось, но учитывая популярность такси среди населения, законодатели приняли решение внести изменения. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

На данный момент пассажиров такси защищает полис ОСАГО, который обязан иметь каждый водитель. Однако с появлением полиса ОСГОП максимальная сумма компенсации увеличивается до 2 миллионов рублей, по сравнению с 500 тыс. рублей при использовании ОСАГО.