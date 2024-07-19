Туалетная бумага со смываемой втулкой запущена в производство

В России разработали технологию производства туалетной бумаги со смываемой втулкой

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

На официальном сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" сообщили о разработке первой смываемой втулки для туалетной бумаги в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Torsten Werner, CC BY-SA 2.0

В заявлении говорится, что дочерняя компания комбината, ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) представила на рынке продукты из линейки туалетной бумаги со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России.

Отмечается, что компания активно работает над импортозамещением. Новая втулка полностью изготовлена из беленой целлюлозы и при этом безопасна для окружающей среды.