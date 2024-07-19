Туалетная бумага со смываемой втулкой запущена в производство

На официальном сайте АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" сообщили о разработке первой смываемой втулки для туалетной бумаги в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении говорится, что дочерняя компания комбината, ООО "Архбум тиссью групп" (Калужская область) представила на рынке продукты из линейки туалетной бумаги со смываемой втулкой, технология производства которой была впервые разработана в России.
Отмечается, что компания активно работает над импортозамещением. Новая втулка полностью изготовлена из беленой целлюлозы и при этом безопасна для окружающей среды.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.