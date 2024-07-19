Сезонные ягоды подорожали почти вдвое

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Цены на ягоды в России значительно выросли

2:41
Экономика

Корреспонденты "РГ" провели исследование в магазинах и на рынках, пытаясь выяснить причину увеличения цен.

Цены на ягоды в России значительно выросли
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

Самая дорогая малина сейчас на Урале. В магазинах сети в Екатеринбурге можно найти ягоду круглогодично. Однако цены даже летом остаются высокими. Например, 125 граммов российской малины стоят 250 рублей. На рынках у частных продавцов стаканчик ягоды продается за 200 рублей. Оптовики предлагают трехлитровое ведерко малины из Пермского края за 2500 рублей.

На рынке отборная малина из Краснодарского края стоит тысячу рублей за литровую банку. Хотя уральская малина может быть помельче, варенье из нее обходится не так дорого. На Среднем Урале ягодный бизнес только начинает развиваться из-за неудачного урожая. Фермеров, выращивающих клубнику или малину для продажи, не так много.

В этом году цены на ягоды значительно выросли в Крыму. Цены на малину увеличились с 250-300 рублей за кило год назад до 500-550 рублей сегодня. На юге цены на малину остались более доступными. Голубика осталась одной из самых дорогих ягод, смородина подорожала вдвое. Ежевика остается бюджетным вариантом — 250-300 рублей за кило. В супермаркетах цены на летние ягоды немного выше, чем на рынке у бабушек.

На фермерском рынке в Белгороде с утра собираются очереди, потому что покупатели хотят взять с собой вкусные ягоды. Они смотрят на цены и удивляются: черная смородина стоит 150 рублей за стакан, красная — 120. Хозяйка прилавка утверждает, что ягоды свежие и качественные. Она также предлагает черешню по 450 рублей за килограмм, вишню — 280. Малина на рынке дефицитна, и цена за стакан достигает 250 рублей. Некоторые посетители шокированы такой ценой, но хозяйка ягодника объясняет, что урожай этого года был невелик из-за погодных условий.

Садоводы жалуются на климат и урожай. На Дону также были проблемы с погодой, что привело к меньшему количеству ягод и более высоким ценам. Например, малина первого сорта стоит от 500 до 900 рублей за килограмм. Цены на малину второго сорта начинаются от 150 рублей и иногда достигают 500 рублей на рынке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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