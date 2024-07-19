Какие регионы оказались наиболее дорогими для отдыха?

Названы регионы с самыми высокими ценниками на отдых

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Республика Алтай, Камчатка, Подмосковье, Алтайский край и Якутия оказались наиболее дорогими регионами для туристов, пишет РГ.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

В рамках проведенного исследования было изучено, сколько стоит недельное пребывание в местных отелях. Выяснилось, что в Республике Алтай средняя стоимость номера в отеле на двоих составляет 107 тысяч рублей за неделю.

Подобные цены в отрасли туризма России объясняются особенностями местного гостиничного бизнеса, поскольку за последние годы в регионе открылось несколько четырех- и пятизвездочных отелей, где цены на проживание изначально высокие.

Недельное пребывание на Камчатке обходится в 106 тысяч рублей. Интересно, что цена не отпугивает туристов: в июле 2024 года бронирование отелей здесь увеличилось на 18% по сравнению с июлем 2023 года. На третьем месте с большим отрывом оказалось Подмосковье — 74 тысячи рублей за неделю, на четвертом — Алтайский край с ценой в 73 тысячи рублей. Впервые в пятерку самых дорогих регионов попала Якутия, где недельное пребывание в отеле обойдется в 68 тысяч рублей.