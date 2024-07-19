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Сочинские власти проводят проверку информации о дефиците бензина на автозаправках

В соцсетях местные жители и туристы Сочи жалуются на нехватку бензина

1:40
Экономика

По информации, полученной из пресс-службы мэрии города Сочи, сотрудники администрации проведут проверку сообщений о возможных проблемах с поставками топлива на курорте.

В соцсетях местные жители и туристы Сочи жалуются на нехватку бензина
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Местные жители и туристы в социальных сетях выразили недовольство из-за отсутствия 92-го и 95-го бензина на автозаправках Лазаревского района из-за увеличенного потока посетителей. Однако, согласно информации от мэрии, ситуация с поставками и продажей топлива в городе стабильная.

Представители пресс-службы мэрии сообщили, что завтра в Лазаревский район отправится мониторинговая группа из департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города для проверки ситуации. Очевидцы утверждают, что нехватка топлива была замечена на нескольких заправках крупных компаний. Однако, журналисты издания "РГ" связались с одной из автозаправок, упомянутых в сообщениях, и им было подтверждено наличие топлива без перебоев, поскольку поставки происходят ежедневно.

Водитель такси Максим Соболев из Сочи подтвердил, что в городе обычно увеличенный спрос на бензин в летний период из-за прибывающих туристов, но он лично не сталкивался с отсутствием топлива. Согласно информации из пресс-службы администрации Сочи, на курорте в настоящее время находится более 189 тысяч туристов, а с начала года город посетили четыре миллиона гостей. При этом рост туристического потока по сравнению с предыдущим годом составил почти семь процентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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