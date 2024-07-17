Пиво и молоко чаще всего проверялись через систему "Честный знак"

По информации, опубликованной в РБК с ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), пиво и молоко вошли в список наиболее часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак».
Согласно отчету организации, за первое полугодие 2024 года было проведено более 43 миллиона проверок товаров. Это число проверок увеличилось на 89 процентов по сравнению с предыдущим периодом, отметили в ЦРПТ. В приложении зарегистрированы 21 миллион граждан, наиболее активно пользующихся им в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, сообщил заместитель директора центра Реваз Юсупов. Самое большое количество проверок за полугодие было сосредоточено в категориях молочные продукты (11,5 миллиона), одежда (7,1 миллиона) и пиво (5,2 миллиона). Также в пятерку популярных категорий вошли обувь (4,8 миллиона) и табак (3,4 миллиона).
В июне 2024 года объемы ввоза пива в кегах в Россию увеличились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 3,6 миллиона литров. Поставки пива увеличились как из стран Евразийского экономического союза (на 29 процентов), так и из других стран (на 16 процентов).
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