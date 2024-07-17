Пиво и молоко чаще всего проверялись через систему "Честный знак"

Россияне проверяли пиво и молоко через "Честный знак" чаще всего

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, опубликованной в РБК с ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), пиво и молоко вошли в список наиболее часто проверяемых россиянами товаров через программу «Честный знак».

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Согласно отчету организации, за первое полугодие 2024 года было проведено более 43 миллиона проверок товаров. Это число проверок увеличилось на 89 процентов по сравнению с предыдущим периодом, отметили в ЦРПТ. В приложении зарегистрированы 21 миллион граждан, наиболее активно пользующихся им в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, сообщил заместитель директора центра Реваз Юсупов. Самое большое количество проверок за полугодие было сосредоточено в категориях молочные продукты (11,5 миллиона), одежда (7,1 миллиона) и пиво (5,2 миллиона). Также в пятерку популярных категорий вошли обувь (4,8 миллиона) и табак (3,4 миллиона).

В июне 2024 года объемы ввоза пива в кегах в Россию увеличились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 3,6 миллиона литров. Поставки пива увеличились как из стран Евразийского экономического союза (на 29 процентов), так и из других стран (на 16 процентов).