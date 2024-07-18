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Выплаты медикам, переехавшим в новые регионы, увеличены

Медики, переехавшие в новые регионы, получат увеличенные выплаты

0:53
Экономика

Единовременные выплаты для медицинских работников, переехавших в новые регионы России, будут увеличены вдвое, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Медики, переехавшие в новые регионы, получат увеличенные выплаты
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

"Увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые регионы России: до двух миллионов рублей врачам и до миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена", — пояснил Мишустин

По его словам, на эти цели из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей, из которых более 350 миллионов будет направлено на 2024 год.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство увеличило специальные социальные выплаты медицинским работникам. Эти выплаты будут предоставляться специалистам дополнительно к их зарплате.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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