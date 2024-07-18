ВТБ и "Открытие" в фазе интеграции

Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Идет активная фаза интеграции бизнеса двух крупных российских банков, пишет aif.ru.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

Теперь клиенты одного из банков могут открывать вклады в другом как в рублях, так и в китайских юанях. Доступны также накопительные счета, кешбэк до 25% в определенных категориях, а также возможность оформления кредитов наличными по сниженным ставкам и рефинансирования задолженностей по программам.

С начала июня интеграция бизнеса двух банков перешла в активную стадию. Теперь клиенты банка "Открытие" имеют доступ к различным продуктам и услугам партнерского банка. Возможность открытия вкладов, оформления кредитных и дебетовых карт, ипотеки, автокредитов и других продуктов от партнера предоставляется клиентам. Все продукты переведены на предложения партнерского банка, что позволяет клиентам быстро сменить условия и воспользоваться новыми продуктами.

Открытие вкладов на различные сроки стало доступно как в офисах, так и на сайте банка и через банкоматы. Минимальная сумма депозита составляет 10 тысяч рублей или 1 тысяча китайских юаней. Пользователи могут выбирать опции пополнения, снятия и схему выплаты процентов по своему усмотрению.

Клиенты могут получить кешбэк до 25% на выбранные категории при использовании дебетовых карт. Особые условия предоставляются различным категориям клиентов. Кроме того, доступны дополнительные бонусы за покупки в определенных категориях по картам.

В планах банка — увеличение сети отделений на 40% и достижение 1,8 тысячи точек обслуживания к 2026 году. Новые офисы будут открыты во всех регионах страны, включая небольшие населенные пункты. Это позволит увеличить доступность финансовых услуг для миллионов россиян.