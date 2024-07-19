Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США врачи начали использовать метод НЭП для посмертного "оживления" тел
Эксперты ответили, почему кошкам обрабатывают лапы сливочным маслом
Ксения Бородина высказалась о покойном музыканте Нерушенко
RAS: зафиксированы первые сигналы нового 26-го цикла солнечной активности
Китай откроет завод по сборке спецтехники в Якутии
Создатель Counter-Strike поделился мыслями о разработке DE_Dust
DICE продолжает работу над Battlefield 2042: новые патчи и ивенты в планах
Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки
5 причин выращивать стелющиеся томаты
Саудовская Аравия теряет миллиарды: нефть больше не спасает экономику

Саудовской Аравии нужна высокая цена на нефть

1:50
Экономика

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти снизились примерно на треть по сравнению с 2022 годом, когда цена Brent была около $100. Это отражается на экономической стабильности страны, поскольку продолжаются крупные траты на проекты принца Мухаммеда бен Салмана в рамках программы Vision 2030.

Саудовской Аравии нужна высокая цена на нефть
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

МВФ отмечает, что для сбалансирования бюджета Саудовской Аравии необходима цена на нефть Brent около $100 за баррель, что примерно на $15 выше текущей. Bloomberg Economics оценивает эту цену в $109 за баррель.

Goldman Sachs Group выявила, что суверенный риск Саудовской Аравии значительно вырос среди развивающихся рынков в первой половине года.

Morgan Stanley также признал королевство одним из "ключевых отстающих". Аналитик GlobalSource Partners Джастин Александер отметил, что рост расходов вызывает существенный дефицит, имеющий структурный характер.

По международным стандартам доля государственного долга к объему производства все еще низкая, увеличившись с 1,5% в 2014 году до прогнозируемых МВФ 31% к концу десятилетия.

Правительство и другие саудовские организации, включая банки и Aramco, привлекли более $46 млрд через долларовые и еврооблигации в этом году, вытеснив Китай с позиции самого активного эмитента развивающихся стран на международных рынках.

Экономист Standard Chartered Карла Слим отметила, что бюджетный дефицит будет и дальше финансироваться за счет внешнего выпуска еврооблигаций и внутреннего выпуска.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Последние материалы
Врач Странадко: из-за избыточного веса повышается риск развития рака почки
5 причин выращивать стелющиеся томаты
Минеральные Воды стали самым дешевым городом для летнего отдыха 2024
Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски
Новая модель объясняет точное время взрыва вирусных клеток
Звезда "Пацанов" Энтони Старр обсудил феномен усталости от супергероев
Как популярные советы по уходу за кожей могут навредить вашему лицу
Лев Яшин признан лучшим вратарём всех времён
Эксперты назвали основные недостатки автомобилей с полным и задним приводом
Родион Газманов показал фото из семейного архива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников