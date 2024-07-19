Саудовская Аравия теряет миллиарды: нефть больше не спасает экономику

Саудовской Аравии нужна высокая цена на нефть

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти снизились примерно на треть по сравнению с 2022 годом, когда цена Brent была около $100. Это отражается на экономической стабильности страны, поскольку продолжаются крупные траты на проекты принца Мухаммеда бен Салмана в рамках программы Vision 2030.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

МВФ отмечает, что для сбалансирования бюджета Саудовской Аравии необходима цена на нефть Brent около $100 за баррель, что примерно на $15 выше текущей. Bloomberg Economics оценивает эту цену в $109 за баррель.

Goldman Sachs Group выявила, что суверенный риск Саудовской Аравии значительно вырос среди развивающихся рынков в первой половине года.

Morgan Stanley также признал королевство одним из "ключевых отстающих". Аналитик GlobalSource Partners Джастин Александер отметил, что рост расходов вызывает существенный дефицит, имеющий структурный характер.

По международным стандартам доля государственного долга к объему производства все еще низкая, увеличившись с 1,5% в 2014 году до прогнозируемых МВФ 31% к концу десятилетия.

Правительство и другие саудовские организации, включая банки и Aramco, привлекли более $46 млрд через долларовые и еврооблигации в этом году, вытеснив Китай с позиции самого активного эмитента развивающихся стран на международных рынках.

Экономист Standard Chartered Карла Слим отметила, что бюджетный дефицит будет и дальше финансироваться за счет внешнего выпуска еврооблигаций и внутреннего выпуска.