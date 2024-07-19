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Не упустите свой шанс: золото снова становится самым горячим активом

Почему растёт золото?

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Экономика

Цены на золото снова достигли рекордных высот, увеличившись почти на 20% за год. В результате, золотодобывающие компании находятся в прекрасном положении, даже несмотря на общее падение рынка.

Почему растёт золото?
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Почему дорожает золото?

1. Ожидание снижения процентной ставки ФРС США. Снижение инфляции в США вызывает прогнозы о снижении ставки, что обычно приводит к росту цен на золото.

2. Массовая закупка драгоценного металла крупнейшими мировыми центральными банками. В условиях текущей нестабильности, золото служит надежным активом-убежищем.

Аналитики полагают, что оснований для падения цен на золото пока нет. Геополитическая напряженность сохраняется, и центральные банки продолжат пополнять свои резервы золотом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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