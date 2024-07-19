Секретные золотые акции: как получить огромную прибыль в 2024 году

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Вложите деньги в золото и умножьте их

2:25
Экономика

Золото привлекало человечество с древности и стало первым переработанным металлом. Его использовали в торговле и войны за него были обычным делом.

Вложите деньги в золото и умножьте их
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

До 1971 года золото служило основой для доллара, после чего утратило экономическое значение, но осталось важным средством защиты сбережений в Индии и Китае.

Центральные банки продолжают хранить большие запасы золота, и в последние годы его цена снова растет. Это привлекает внимание инвесторов к золотодобывающему сектору.

Основные показатели золотодобывающих компаний.

Ньюмонт.

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания.
Запасы: 95 млн унций.
Производство: 6 млн унций золота в 2022 году.
AISC: 1211 долларов за унцию.
Сильные дивиденды и стабильное производство.

Barrick Gold.

Вторая по величине золотодобывающая компания.
Запасы: 76 млн унций.
Производство: 4,1 млн унций золота в 2022 году.
AISC: 1200 долларов за унцию.
Ориентирована на активы «уровня 1».

Agnico Eagle Mines.

Производство: 3,1 млн унций золота в 2022 году.
Запасы: 49 млн унций.
AISC: 1090 долларов за унцию.
Стабильный рост дивидендов и производства.

B2Gold.

Производство: 1 млн унций золота в 2022 году.
Запасы: 76 млн унций.
AISC: 1033 долларов за унцию.
Деятельность в Африке и на Филиппинах, что несет определенные риски.

AngloGold Ashanti.

Производство: 2,7 млн унций золота в 2022 году.
Запасы: 162 млн унций.
AISC: 1420 долларов за унцию.
Основные активы в Африке.

Эти компании предлагают разные уровни риска и потенциала роста, в зависимости от юрисдикции, стоимости производства и стратегии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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