Секретные золотые акции: как получить огромную прибыль в 2024 году

Вложите деньги в золото и умножьте их

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото привлекало человечество с древности и стало первым переработанным металлом. Его использовали в торговле и войны за него были обычным делом.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

До 1971 года золото служило основой для доллара, после чего утратило экономическое значение, но осталось важным средством защиты сбережений в Индии и Китае.

Центральные банки продолжают хранить большие запасы золота, и в последние годы его цена снова растет. Это привлекает внимание инвесторов к золотодобывающему сектору.

Основные показатели золотодобывающих компаний.

Ньюмонт.

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания.

Запасы: 95 млн унций.

Производство: 6 млн унций золота в 2022 году.

AISC: 1211 долларов за унцию.

Сильные дивиденды и стабильное производство.

Barrick Gold.

Вторая по величине золотодобывающая компания.

Запасы: 76 млн унций.

Производство: 4,1 млн унций золота в 2022 году.

AISC: 1200 долларов за унцию.

Ориентирована на активы «уровня 1».

Agnico Eagle Mines.

Производство: 3,1 млн унций золота в 2022 году.

Запасы: 49 млн унций.

AISC: 1090 долларов за унцию.

Стабильный рост дивидендов и производства.

B2Gold.

Производство: 1 млн унций золота в 2022 году.

Запасы: 76 млн унций.

AISC: 1033 долларов за унцию.

Деятельность в Африке и на Филиппинах, что несет определенные риски.

AngloGold Ashanti.

Производство: 2,7 млн унций золота в 2022 году.

Запасы: 162 млн унций.

AISC: 1420 долларов за унцию.

Основные активы в Африке.

Эти компании предлагают разные уровни риска и потенциала роста, в зависимости от юрисдикции, стоимости производства и стратегии.