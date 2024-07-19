Китайцы до конца 2024 года запустят производство спецтехники в сердце Якутии

Китай откроет завод по сборке спецтехники в Якутии

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Tongjiang Hezhe Zhanqi (Китай) планирует до конца 2024 года открыть в Якутске завод по сборке специализированной техники. Компания выпускает широкий ассортимент автомобилей на родине: от вездеходов до энергосберегающей техники.

Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge, CC BY-SA 4.0

Китайская компания собирается запустить производство специализированной техники и автомобилей в Якутске, столице республики. Tongjiang Hezhe Zhanqi (КНР) планирует завершить строительство завода к концу 2024 года. Эта информация поступила от "Интерфакса" со ссылкой на правительство Якутии.

Компания в Китае известна производством тяжелой техники, вездеходов, пикапов, грузовиков, энергосберегающей и экологичной техники. Пока не уточняется, какие именно модели будут производиться в Якутске.