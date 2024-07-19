Китайцы до конца 2024 года запустят производство спецтехники в сердце Якутии

Tongjiang Hezhe Zhanqi (Китай) планирует до конца 2024 года открыть в Якутске завод по сборке специализированной техники. Компания выпускает широкий ассортимент автомобилей на родине: от вездеходов до энергосберегающей техники.
Китайская компания собирается запустить производство специализированной техники и автомобилей в Якутске, столице республики. Tongjiang Hezhe Zhanqi (КНР) планирует завершить строительство завода к концу 2024 года. Эта информация поступила от "Интерфакса" со ссылкой на правительство Якутии.
Компания в Китае известна производством тяжелой техники, вездеходов, пикапов, грузовиков, энергосберегающей и экологичной техники. Пока не уточняется, какие именно модели будут производиться в Якутске.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.