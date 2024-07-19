Кто они? 500 самых богатых французов: активы превысили €1,2 трлн

ТОП-500 самых состоятельных французов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совокупные активы 500 наиболее состоятельных французов впервые превысили €1,2 трлн, как сообщает Agence France-Presse (AFP).

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Согласно данным AFP, 500 богатейших французов увеличили своё состояние на 5% за год, и теперь оно составляет €1,28 трлн. Более половины этой суммы (€693 млрд) принадлежит десяти самым богатым людям Франции.

Лидером по состоянию во Франции является владелец люксового конгломерата LVMH Бернар Арно, чьи активы составляют €190 млрд. За ним следует семья Эрмес с состоянием в €155 млрд. Третье место занимают братья Ален и Жерар Вартхаймеры, владеющие компанией Chanel, с общим состоянием в €115 млрд.