Совокупные активы 500 наиболее состоятельных французов впервые превысили €1,2 трлн, как сообщает Agence France-Presse (AFP).
Согласно данным AFP, 500 богатейших французов увеличили своё состояние на 5% за год, и теперь оно составляет €1,28 трлн. Более половины этой суммы (€693 млрд) принадлежит десяти самым богатым людям Франции.
Лидером по состоянию во Франции является владелец люксового конгломерата LVMH Бернар Арно, чьи активы составляют €190 млрд. За ним следует семья Эрмес с состоянием в €155 млрд. Третье место занимают братья Ален и Жерар Вартхаймеры, владеющие компанией Chanel, с общим состоянием в €115 млрд.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.