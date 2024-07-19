Россиянам назвали доступные выплаты на школу в 2024 году

Какие выплаты к 1 сентября существуют в РФ?

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России к началу учебного года многие семьи с детьми сталкиваются с вопросом финансовой поддержки. Государственные выплаты на подготовку к школе, которые могли быть доступны в прошлом, в настоящее время не установлены на федеральном уровне.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, CC BY 3.0

Вместо этого, региональные власти могут предоставлять различные формы помощи. Например, в Москве выплаты могут достигать 13 257 рублей на ребенка, а в других регионах они могут быть и значительно меньше.

Многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и малообеспеченные семьи обычно могут рассчитывать на компенсации, включая выплаты на школьную форму, учебные материалы и даже проезд и питание для школьников.

Однако критерии и размеры таких выплат значительно различаются от региона к региону. Например, в Санкт-Петербурге выплаты могут достигать 10 тысяч рублей, а в Нижегородской области — 1 030 рублей ежегодно.

Кроме того, существует возможность заключить социальный контракт, который предполагает взаимные обязательства между государством и гражданами. Этот механизм направлен на улучшение материального положения семей за счет государственной поддержки.

Для получения подробной информации о доступных выплатах и условиях их получения следует обращаться в местные органы соцзащиты или использовать портал "Госуслуги".