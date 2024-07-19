Что выбирают россияне — жить, продавать или сдавать в аренду унаследованное жилье?

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Россияне рассказали про трудности при получении недвижимости в наследство

1:40
Экономика

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co совместно с сервисом "Ремонт со СберУслугами" провели исследование, чтобы выяснить, насколько распространено желание россиян получать недвижимость в наследство и как они планируют её использовать.

Россияне рассказали про трудности при получении недвижимости в наследство
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Почти половина опрошенных россиян (47%) получали недвижимость в наследство. Из них 41% успешно приняли наследство, в то время как 6% отказались от него.

У оставшихся 53% респондентов не было опыта наследования недвижимости, однако 37% из них выразили желание получить её в будущем, в то время как 16% считают это неактуальным.

Из тех, кто получил или планирует получить недвижимость в наследство, 29% планируют использовать её для собственного проживания, в то время как 24% склонны продать унаследованное жильё. Для сдачи в аренду готовы использовать недвижимость 19% респондентов, а 18% предпочли бы передать её близким. Другие варианты использования упомянули 10% опрошенных.

Россияне также назвали основные трудности, с которыми сталкиваются при наследовании недвижимости: оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и состояние самой недвижимости (8%).

Проблемы с дорогостоящим ремонтом упомянули 7% опрошенных.  Проблемы с возможностью проживания в унаследованном жилье беспокоят 4%, а проблемы с продажей или арендой недвижимости — 3%. Иные сложности при наследовании видят 42% респондентов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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