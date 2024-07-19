Почему банки перестали рекламировать свои кредитные продукты?

Банки значительно сократили объём рекламы кредитов

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки значительно сократили объём рекламы кредитов, сообщают "Известия", ссылаясь на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС). С октября прошлого года банки обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) в своих объявлениях, что делает их предложения менее привлекательными для потребителей.

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По данным, причиной сокращения рекламы стали новые требования ФАС, вступившие в силу. Антимонопольная служба начала расследование в отношении нескольких банков, подозревая их в нарушениях нового закона. В частности, Почта-банк стал объектом первого дела за рекламу ссуды с 4% ставкой в общественном транспорте Москвы. Также выявлены нарушения у Альфа-банка.

С 23 октября 2023 года банки обязаны указывать не только привлекательную ставку по ссуде, но и диапазон ПСК с учетом дополнительных расходов, таких как страховка и прочие. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин утвердил закон, удваивающий штрафы за неправильное указание ПСК в рекламе до 1,6 млн рублей.