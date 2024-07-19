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Пиво из Евросоюза завоёвывает Россию: объём экспорта в мае вырос на 4 процента

Евросоюз нарастил поставки пива в Россию

1:02
Экономика

Евросоюз продолжает увеличивать поставки пива в Россию уже четвертый месяц подряд, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Евросоюз нарастил поставки пива в Россию
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Объем экспорта пива в мае вырос на 4 процента, достигнув 24 миллионов евро. Этот тренд наблюдается с начала года: в январе поставки составили 14,9 миллиона евро.

Особенно заметно увеличение экспорта пива в Россию с Латвии (рост на 1,8 раза до 1,9 миллиона евро по сравнению с апрелем), Нидерландов (на 25 процентов до 1,2 миллиона евро) и Чехии (на 16 процентов до 3,4 миллиона евро).

В то же время, Германия остается главным поставщиком пива в Россию среди стран ЕС. В мае объем поставок из этой страны снизился на 4 процента до 8,1 миллиона евро.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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