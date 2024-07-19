Какие профессии россияне считают самыми престижными? Результаты опроса

Россияне определили наиболее престижные профессии, согласно данным опроса, проведенного РБК.
Исследование показало, что наибольший престиж среди опрошенных имеют IT-профессии (51%), за ними следуют профессии исследователей и ученых, которые оценили 38%, а инженерские специальности в целом – в 37%.
В числе наиболее уважаемых профессий также указаны врачи и медсестры (30%), а также творческие профессии, которые пользуются признанием 14% респондентов.
Лишь 6% опрошенных признали офисные специальности престижными, и 12% отдали предпочтение рабочим профессиям. Среди последних чаще всего упоминались сервисные инженеры (29%), операторы станков с ЧПУ (22%), геодезисты (21%) и прорабы (15%).
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.