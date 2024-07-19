5 лет тюрьмы за один клик: россиян начали штрафовать за посещение некоторых сайтов

Россиянам стали приходить уведомления о "штрафах" за посещение определённых сайтов, как сообщает Telegram-канал Baza.
Пользователи могут увидеть всплывающее окно, предупреждающее о блокировке за посещение веб-ресурсов, которые якобы направлены на дискредитацию Вооружённых сил России. Пользователей предупреждают о возможном уголовном преследовании и выезде "следственно-оперативной группе".
Аферисты предлагают избежать проблем за оплату штрафа в 5,5 тысяч рублей, требуя перевести деньги на карту, якобы принадлежащую Министерству внутренних дел.
Канал Baza предупреждает, что подобные предупреждения могут появиться при посещении опасных сайтов.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.