5 лет тюрьмы за один клик: россиян начали штрафовать за посещение некоторых сайтов

Россиянам начали приходить уведомления о "штрафах" за посещение некоторых сайтов

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам стали приходить уведомления о "штрафах" за посещение определённых сайтов, как сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Пользователи могут увидеть всплывающее окно, предупреждающее о блокировке за посещение веб-ресурсов, которые якобы направлены на дискредитацию Вооружённых сил России. Пользователей предупреждают о возможном уголовном преследовании и выезде "следственно-оперативной группе".

Аферисты предлагают избежать проблем за оплату штрафа в 5,5 тысяч рублей, требуя перевести деньги на карту, якобы принадлежащую Министерству внутренних дел.

Канал Baza предупреждает, что подобные предупреждения могут появиться при посещении опасных сайтов.