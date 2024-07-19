Финансовый аналитик Ян Арт в беседе с Tsargrad. tv выразил мнение о том, что российские финансовые институты должны поучиться у Великобритании, несмотря на её недружественное отношение, в вопросах управления национальной валютой. Он отметил, что считает необходимым "коварно укрепить рубль".
Эксперт отметил, что главной задачей британцев является обеспечение стабильности фунта, что способствует долгосрочным инвестициям и сбережениям.
Арт подчеркнул, что Англия предоставляет некие гарантии стабильности фунта, чтобы привлечь чужие капиталы в эту валюту. Он выразил мнение, что российские финансовые институты могли бы подражать этому подходу.
По словам аналитика, при девальвации рубля на 10% следует организовать экстренное заседание парламента вместе с правительством для оперативного решения проблемы, возможно, даже с проведением кадровых перестановок.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.