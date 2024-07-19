Польша выписала миллионные штрафы компаниям за торговлю с Россией и Белоруссией

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1:01
Экономика

Польские налоговые органы начиная с марта текущего года вынесли решения о наложении штрафов на общую сумму около 21 миллиона злотых (более 5 миллионов долларов) в отношении частных компаний.

Польша наказывает компании за сотрудничество с Россией и Белоруссией
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Эти компании, по утверждению Варшавы, нарушили санкции, установленные как польским законодательством, так и правилами Европейского союза, в области торговли с Россией и Белоруссией.

Об этом сообщила в интервью газете Rzeczpospolita представитель Государственной налоговой администрации Польши.

С начала весны было вынесено 24 постановления о наложении штрафов, из которых 14 касались нарушений санкций ЕС, а 10 связаны с нарушениями польского закона о санкциях.

Решения затронули различные польские организации, компании с участием российского или белорусского капитала, а также граждан из разных стран, уточнила пресс-секретарь налоговой службы Юстина Пасечиньская.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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