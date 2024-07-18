Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отразить пенальти? Опыт Артема Реброва
Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия
Ветеринары рассказали, почему собака зевает
Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?
Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления
SpaceX разработала скафандр для работы в открытом космосе
Как колючий коврик помогает расслабиться и улучшить здоровье
В Финляндии заявили, что граница с Россией открыта не будет
Жара и огонь в Краснодаре: стадион в опасности
Японцы резко полюбили российскую рыбу: импорт вырос на 10,9% за полгода

Япония заметно нарастила закупки российской рыбы

0:55
Экономика

В первом полугодии 2024 года Япония значительно увеличила закупки российской рыбы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства финансов страны.

Япония заметно нарастила закупки российской рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Импорт рыбы и рыбной продукции из России за первые шесть месяцев текущего года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поставки зерновых из РФ в Японию за этот же период сократились на 74,8%, фруктов — на 79,3%, овощей — на 36,4%.

Ранее стало известно, что в Японии почти два года продавали российский лосось как местную продукцию с острова Хоккайдо. Этим занималась компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Последние материалы
Япония заметно нарастила закупки российской рыбы
Покушение на Дональда Трампа: снайпер ликвидирован, обстоятельства остаются неясными
FES: извержение в Помпеях сопровождалось разрушительным землетрясением
Эксперт рассказал, в каких случаях есть смысл покупать битый автомобиль
Игорь Крутой поздравил дочку Александру с днём рождения
Учёные выяснили, что Dungeons & Dragons положительно влияет на психику
New Atlas: Ленакапавир на 100% эффективен при профилактике от ВИЧ
Милые породы собак: топ-3
Кинологи рассказали, как сделать собаку счастливой
Кинологи ответили, почему собаки любят спать рядом с хозяевами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников