Японцы резко полюбили российскую рыбу: импорт вырос на 10,9% за полгода

В первом полугодии 2024 года Япония значительно увеличила закупки российской рыбы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства финансов страны.
Импорт рыбы и рыбной продукции из России за первые шесть месяцев текущего года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поставки зерновых из РФ в Японию за этот же период сократились на 74,8%, фруктов — на 79,3%, овощей — на 36,4%.
Ранее стало известно, что в Японии почти два года продавали российский лосось как местную продукцию с острова Хоккайдо. Этим занималась компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.