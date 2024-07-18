Японцы резко полюбили российскую рыбу: импорт вырос на 10,9% за полгода

Япония заметно нарастила закупки российской рыбы

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года Япония значительно увеличила закупки российской рыбы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные министерства финансов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Импорт рыбы и рыбной продукции из России за первые шесть месяцев текущего года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поставки зерновых из РФ в Японию за этот же период сократились на 74,8%, фруктов — на 79,3%, овощей — на 36,4%.

Ранее стало известно, что в Японии почти два года продавали российский лосось как местную продукцию с острова Хоккайдо. Этим занималась компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай.