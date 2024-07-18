Китай меняет медь на алюминий: экспорт металла из РФ в КНР достиг 1,5 миллиарда долларов

Китай отказывается от меди в пользу алюминия

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China уменьшил закупки медного провода, однако начал активно приобретать алюминиевый. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Объем соответствующих тендеров этой компании возрос на 40 процентов, достигнув 718 тысяч тонн. Отмечается, что есть все основания ожидать дальнейшего роста таких поставок в Китай.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что таким образом Китай реагирует на глобальное и рекордное подорожание меди, которая, хотя и обладает лучшей электропроводностью, стоит значительно дороже алюминия.

В связи с этим, за первые пять месяцев 2024 года экспорт необработанного алюминия из РФ в КНР достиг 1,5 миллиарда долларов.