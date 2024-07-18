Украинские санкции оставили Словакию и Венгрию без российской нефти

Словакия перестала получать российскую нефть

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Словакия прекратила получать нефть от компании "Лукойл" через трубопровод. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Представители национального транспортного оператора Transpetrol в Братиславе сообщили, что российская нефтяная компания попала под расширенные санкции Украины, после чего поставки прекратились.

В июне Украина ужесточила санкции против "Лукойла", одного из главных поставщиков нефти в Словакию через южный участок трубопровода "Дружба". Украина запретила использование своих трубопроводов для транзита нефти.

В результате этого также пострадала Венгрия. В настоящее время венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. и российская сторона работают над решением этой проблемы.