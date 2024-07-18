Украинские санкции оставили Словакию и Венгрию без российской нефти

Словакия прекратила получать нефть от компании "Лукойл" через трубопровод. Об этом сообщает Bloomberg.
Представители национального транспортного оператора Transpetrol в Братиславе сообщили, что российская нефтяная компания попала под расширенные санкции Украины, после чего поставки прекратились.
В июне Украина ужесточила санкции против "Лукойла", одного из главных поставщиков нефти в Словакию через южный участок трубопровода "Дружба". Украина запретила использование своих трубопроводов для транзита нефти.
В результате этого также пострадала Венгрия. В настоящее время венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. и российская сторона работают над решением этой проблемы.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.