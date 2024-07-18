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Начало торговой войны? Китай начинает антидемпинговое расследование против ЕС из-за импорта свинины

КНР усиливает контроль над импортом свинины из ЕС

1:07
Экономика

Китай начнёт антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из стран Европейского союза. Bloomberg сообщил о принятом решении ограничить импорт мяса на фоне слухов о возможной торговой войне между регионами.

КНР усиливает контроль над импортом свинины из ЕС
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Министерство торговли Китая проведет проверку деятельности европейских компаний Danish Crown, Vion Boxtel и Litera Meat, которые являются крупнейшими экспортерами свинины в Китай. Специалисты планируют выяснить, использовали ли производители из ЕС демпинговые практики и какой ущерб они нанесли китайским поставщикам.

Перечисленные фирмы обязаны своевременно предоставить полные и точные ответы на запросы из Пекина.

Кроме того, Китай определил 24 местных производителя свинины, в том числе 20 с наибольшими объемами производства, для оценки их ущерба от ценовых войн.

Пекин заявил, что расследование в отношении свинины из ЕС является ответной мерой на ужесточение Брюсселем импорта электромобилей из Китая.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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