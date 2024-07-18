Начало торговой войны? Китай начинает антидемпинговое расследование против ЕС из-за импорта свинины

Китай начнёт антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из стран Европейского союза. Bloomberg сообщил о принятом решении ограничить импорт мяса на фоне слухов о возможной торговой войне между регионами.
Министерство торговли Китая проведет проверку деятельности европейских компаний Danish Crown, Vion Boxtel и Litera Meat, которые являются крупнейшими экспортерами свинины в Китай. Специалисты планируют выяснить, использовали ли производители из ЕС демпинговые практики и какой ущерб они нанесли китайским поставщикам.
Перечисленные фирмы обязаны своевременно предоставить полные и точные ответы на запросы из Пекина.
Кроме того, Китай определил 24 местных производителя свинины, в том числе 20 с наибольшими объемами производства, для оценки их ущерба от ценовых войн.
Пекин заявил, что расследование в отношении свинины из ЕС является ответной мерой на ужесточение Брюсселем импорта электромобилей из Китая.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.