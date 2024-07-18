Эксперт рассказал о перспективах цифрового рубля

Будущее цифрового рубля: мнение эксперта

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с "Рамблером" высказался о перспективах международных расчетов в цифровых рублях и поделился мнением о функционале разрабатываемой Центробанком валюты.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Колташов отметил, что президент России Владимир Путин ранее подчеркнул работоспособность платформы цифрового рубля в рамках пилотного проекта.

Путин заявил о необходимости перехода к более широкому внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и финансовую сферу. Кроме того, по мнению Путина, важно создать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнерами.

Колташов также указал, что Россия заинтересована в том, чтобы расчеты с ней осуществлялись в электронной форме, в рублях, что должно стимулировать другие государства покупать рубли за свои валюты.

Он добавил, что цифровой рубль должен циркулировать на мировом рынке и быть удобной валютой для многих сторон. В то же время, Колташов задался вопросом, чем цифровой рубль будет отличаться от уже имеющегося электронного рубля.

Он также отметил, что пока неясно, будет ли цифровой рубль использоваться в отдельной закрытой системе, как предполагалось ранее, или же он сможет "выйти в свободное плавание" на мировом рынке и будет защищен от возможных "репрессий" со стороны недружественных государств. Эти вопросы пока остаются открытыми.