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Эксперт рассказал о перспективах цифрового рубля

Будущее цифрового рубля: мнение эксперта

1:37
Экономика

Экономист и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с "Рамблером" высказался о перспективах международных расчетов в цифровых рублях и поделился мнением о функционале разрабатываемой Центробанком валюты.

Будущее цифрового рубля: мнение эксперта
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Колташов отметил, что президент России Владимир Путин ранее подчеркнул работоспособность платформы цифрового рубля в рамках пилотного проекта.

Путин заявил о необходимости перехода к более широкому внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и финансовую сферу. Кроме того, по мнению Путина, важно создать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнерами.

Колташов также указал, что Россия заинтересована в том, чтобы расчеты с ней осуществлялись в электронной форме, в рублях, что должно стимулировать другие государства покупать рубли за свои валюты.

Он добавил, что цифровой рубль должен циркулировать на мировом рынке и быть удобной валютой для многих сторон. В то же время, Колташов задался вопросом, чем цифровой рубль будет отличаться от уже имеющегося электронного рубля.

Он также отметил, что пока неясно, будет ли цифровой рубль использоваться в отдельной закрытой системе, как предполагалось ранее, или же он сможет "выйти в свободное плавание" на мировом рынке и будет защищен от возможных "репрессий" со стороны недружественных государств. Эти вопросы пока остаются открытыми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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