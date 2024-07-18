Цены на говядину и баранину могут вырасти в России

В сезон шашлыков возможно повышение цен на говядину и баранину

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на мясо в России не превышает темпы инфляции, в то время как стоимость курицы снижается, пишет "Царьград. Беларусь".

Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Согласно комментарию эксперта от группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, в ближайшем будущем некоторые виды мясной продукции могут подорожать из-за сезонного увеличения спроса на мясо, популярное в период шашлычного сезона.

Эксперт отметил, что по его мнению, цены на мясную продукцию продолжат относительно умеренный рост на уровне около 10%, что соответствует общей инфляции. Увеличение производства на животноводческих фермах позволит не допустить значительного повышения цен на мясо.

По данным Росстата, в июне цены на говядину, баранину и индейку увеличились на 0,6-0,9% по сравнению с маем. Однако в последнюю неделю июля цены начали незначительно снижаться.

Высокий рост цен на баранину на 19% за полгода, по мнению Тренина, объясняется "определенным дефицитом" на внутреннем рынке из-за выхода российских производителей на рынок Ирана, где этот продукт пользуется высоким спросом.