Лесные пожары угрожают крупнейшим нефтяным месторождениям Канады

Канадская нефть под угрозой из-за лесных пожаров

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жаркая и сухая погода вызвала десятки новых лесных пожаров по всей Альберте, угрожающих более чем 400 000 баррелей нефти в день, добываемых в Канаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

За последние 24 часа в провинции возникло 47 новых пожаров, большинство из них в регионе Лак-Ла-Биш. Ожидается, что засушливые условия сохранятся, способствуя распространению огня.

Пожары уже привели к сокращению добычи нефтеносных песков и частичной эвакуации Форт-Мак-Мюррей. В настоящее время в Альберте горит более 50 неконтролируемых очагов, угрожая более 10% добычи нефти в провинции.

Пожары угрожают нескольким нефтяным объектам, включая участок MEG Energy Corp. Christina Lake, где в мае добывалось почти 100 000 баррелей в день, и участки Imperial Oil Ltd. и Canadian Natural Resources Ltd. Несмотря на это, деятельность Canadian Natural и Imperial Oil остается стабильной. Пожары способствовали росту цен на канадскую тяжелую нефть, сообщает Bloomberg.

Suncor Energy Inc. сократила добычу на своем объекте Firebag, что привело к снижению производства, а пожар побудил Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil демобилизовать часть рабочих со своих месторождений. Низкая относительная влажность и порывистый ветер способствуют "экстремальному поведению пожаров”.

Пожары в последние дни переместились ближе к производственным площадкам, затронув Suncor, Cenovus и Imperial. Компания Greenfire Resources Ltd. также временно сократила добычу на своих месторождениях в Хангингстоуне.