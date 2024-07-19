Лесные пожары угрожают крупнейшим нефтяным месторождениям Канады

Жаркая и сухая погода вызвала десятки новых лесных пожаров по всей Альберте, угрожающих более чем 400 000 баррелей нефти в день, добываемых в Канаде.
За последние 24 часа в провинции возникло 47 новых пожаров, большинство из них в регионе Лак-Ла-Биш. Ожидается, что засушливые условия сохранятся, способствуя распространению огня.
Пожары уже привели к сокращению добычи нефтеносных песков и частичной эвакуации Форт-Мак-Мюррей. В настоящее время в Альберте горит более 50 неконтролируемых очагов, угрожая более 10% добычи нефти в провинции.
Пожары угрожают нескольким нефтяным объектам, включая участок MEG Energy Corp. Christina Lake, где в мае добывалось почти 100 000 баррелей в день, и участки Imperial Oil Ltd. и Canadian Natural Resources Ltd. Несмотря на это, деятельность Canadian Natural и Imperial Oil остается стабильной. Пожары способствовали росту цен на канадскую тяжелую нефть, сообщает Bloomberg.
Suncor Energy Inc. сократила добычу на своем объекте Firebag, что привело к снижению производства, а пожар побудил Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil демобилизовать часть рабочих со своих месторождений. Низкая относительная влажность и порывистый ветер способствуют "экстремальному поведению пожаров”.
Пожары в последние дни переместились ближе к производственным площадкам, затронув Suncor, Cenovus и Imperial. Компания Greenfire Resources Ltd. также временно сократила добычу на своих месторождениях в Хангингстоуне.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.