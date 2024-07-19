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Amazon в опасности: китайские гиганты AliExpress и Temu угрожают захватить рынок онлайн-торговли

Китайские маркетплейсы AliExpress и Temu успешно конкурируют с Amazon

1:32
Экономика

Лидером электронной коммерции в Европе является Amazon, но китайские предприятия, такие как AliExpress и Temu, также добились значительных успехов на международном рынке.

Китайские маркетплейсы AliExpress и Temu успешно конкурируют с Amazon
Фото: U.S. military by Tim D. Godbee, PDM

Согласно данным Statista, в 2024 году Pinduoduo будет отставать от Amazon по валовому объему товаров всего на 13 процентов. Для сравнения, в 2019 году валовой объем товаров Amazon был более чем в два раза больше, чем у Pinduoduo.

Pinduoduo владеет онлайн-площадкой Temu, приложение которой появилось в США осенью 2022 года и сразу заняло первое место в чартах загрузок. Несмотря на то, что мировой объем товаров Temu, составляющий около 30 миллиардов долларов, все еще мал по сравнению с 389 миллиардами долларов Amazon, прогнозы продаж указывают на повышение.

После выпуска Temu в 2022 году, Pinduoduo переименовала себя в PDD Holdings, став холдинговой компанией для обеих платформ. В 2023 году PDD Holdings зафиксировала рекордные продажи в размере 34,9 миллиарда долларов, что соответствует росту почти на 90 процентов по сравнению с предыдущим годом. Такой рост обусловлен увеличением доходов от услуг онлайн-маркетинга и транзакционных сервисов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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