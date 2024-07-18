Японские супермаркеты продавали российский лосось под видом японского

Компания Yamanaka продавала российский лосось вместо японского

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в японском регионе Токай, в течение почти двух лет продавала лосось, импортированный из России, под видом продукции с острова Хоккайдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Согласно информации агентства Kyodo, некорректно маркированный продукт продавался с января 2022 года по ноябрь 2023 года, пока региональное управление по сельскому хозяйству не обнаружило это нарушение в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. За этот период было продано почти 8 тысяч упаковок лосося.

Власти предписали компании Yamanaka срочно изменить маркировку, однако информация о наложении каких-либо штрафов отсутствует.

Компания извинилась перед клиентами, объяснив ошибку неэффективным уведомлением сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.