Японские супермаркеты продавали российский лосось под видом японского

Компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в японском регионе Токай, в течение почти двух лет продавала лосось, импортированный из России, под видом продукции с острова Хоккайдо.
Согласно информации агентства Kyodo, некорректно маркированный продукт продавался с января 2022 года по ноябрь 2023 года, пока региональное управление по сельскому хозяйству не обнаружило это нарушение в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. За этот период было продано почти 8 тысяч упаковок лосося.
Власти предписали компании Yamanaka срочно изменить маркировку, однако информация о наложении каких-либо штрафов отсутствует.
Компания извинилась перед клиентами, объяснив ошибку неэффективным уведомлением сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.