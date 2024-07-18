В Microsoft решили прикрыть либеральную лавочку: компания упразднила отдел DEI

Microsoft закрывает отдел "разнообразия"

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Microsoft закрывает отдел "разнообразия, беспристрастности и инклюзивности" (DEI), сообщает Business Insider.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Этот шаг был сделан без публичного анонса, и руководитель отдела осудил решение в корпоративной рассылке. Отдел DEI признан не критическим для бизнеса. В 2020 году многие компании запустили DEI-инициативы после протестов против дискриминации, но сейчас эти программы сокращаются. Например, по данным CNBC, компании сокращают бюджеты таких инициатив до 90%.

Консервативное крыло делового сообщества США предлагает альтернативу DEI — концепцию MEI (merit, excellence, intelligence), продвигаемую сооснователем Scale AI Александром Вангом. Среди поддерживающих инициативу — Илон Маск, Шон Магуайр и Брайан Армстронг.