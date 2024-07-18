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Энергосистема Украины функционирует преимущественно за счет атомных электростанций

Аномальная жара создает критическую нагрузку на энергосистему Украины

1:12
Экономика

Экстремальная жара, которая охватила территорию Украины, создает серьезные проблемы для энергосистемы страны, которая уже находится в трудном положении, сообщает издание "Новосвят".

Аномальная жара создает критическую нагрузку на энергосистему Украины
Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED

Дневная температура воздуха превышает 40 градусов Цельсия, и прогнозируется, что такая погода сохранится на протяжении длительного времени. Ночью температура не опускается ниже +28 градусов, что не дает возможности воздуху достаточно остыть, информирует The New York Times.

Правительству пришлось ввести "стабилизационные отключения" электроэнергии, чтобы предотвратить полный крах энергосистемы. В столице Киеве отключения длительностью более 10 часов в сутки, а в Одесской области эта мера достигает 12-14 часов.

Сложившаяся ситуация осложняется аварийными отключениями, вызванными перегрузками, которые не предусмотрены графиком.

На данный момент энергосистема Украины в основном работает за счет атомных электростанций и ограниченного числа возобновляемых источников энергии, таких как ветрогенераторы и солнечные электростанции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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