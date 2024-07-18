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Закупки вина из стран ЕС в Россию уменьшились вдвое

Россия существенно уменьшила закупки вина из стран ЕС

1:35
Экономика

В мае поставки европейской продукции упали в 2,5 раза по сравнению с апрелем, составив 8,9 тысячи тонн, пишет РиА Новости.

Россия существенно уменьшила закупки вина из стран ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

Этот объем является минимальным с февраля 2015 года, когда в Россию было ввезено 8,5 тысячи тонн вина. Продажи вина из Испании сократились на восемь раз, до 253 тонн. Экспорт Литвы упал примерно в четыре раза (до 1,2 тысячи тонн), а Германии — до 531 тонны. Закупки итальянского вина сократились в 2,5 раза (до 2,6 тысячи тонн), а латвийского — в 2,3 раза (до 1,3 тысячи тонн).

В прошлом году правительство России увеличило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Изначально данная мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем была продлена на весь 2024 год.

В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО на уровне 200%. Минпромторг выразил поддержку данной инициативе, однако конкретный размер повышения требует дальнейших обсуждений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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