Лосось из России в Японии два года выдавали как продукцию с Хоккайдо

В японских магазинах два года продавали лосось из России как продукцию с Хоккайдо

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, продавала лосось из России как продукцию с острова Хоккайдо в течение почти двух лет. Эту информацию раскрыло агентство Kyodo.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

В период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было реализовано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.

Региональные органы по сельскому хозяйству выявили подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. Информация о возможных штрафах не сообщается. Компании рекомендовано немедленно изменить маркировку продукции в соответствии с законом.

Yamanaka выразила извинения перед клиентами и обещала, что такие инциденты не повторятся. При этом в компании отметили, что причиной ошибки было якобы недостаточное информирование сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.

В Японии потребители более ценят продукцию местного производства, чем импортную, а цены на нее могут быть выше.