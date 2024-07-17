Лосось из России в Японии два года выдавали как продукцию с Хоккайдо

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, продавала лосось из России как продукцию с острова Хоккайдо в течение почти двух лет. Эту информацию раскрыло агентство Kyodo.
В период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было реализовано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.
Региональные органы по сельскому хозяйству выявили подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. Информация о возможных штрафах не сообщается. Компании рекомендовано немедленно изменить маркировку продукции в соответствии с законом.
Yamanaka выразила извинения перед клиентами и обещала, что такие инциденты не повторятся. При этом в компании отметили, что причиной ошибки было якобы недостаточное информирование сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.
В Японии потребители более ценят продукцию местного производства, чем импортную, а цены на нее могут быть выше.
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