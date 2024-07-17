Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Warhorse подарит Kingdom Come: Deliverance 2 сторонникам Kickstarter
Эксперты рассказали, как правильно оформить долговечный и универсальный интерьер
В США выяснили, что ультразвуковая стимуляция мозга усилила чувство осознанности
Как создать идеальный возрастной макияж: советы и рекомендации
Митя Фомин высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова
Почему заправка кондиционера на обочине может обернуться дорогостоящим ремонтом
Почему влажность воздуха в теплице имеет ключевое значение
Как размер и форма тарелки влияют на аппетит
Топ-визажист Бохо рассказала секреты создания глянцевой кожи
Лосось из России в Японии два года выдавали как продукцию с Хоккайдо

В японских магазинах два года продавали лосось из России как продукцию с Хоккайдо

1:12
Экономика

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, продавала лосось из России как продукцию с острова Хоккайдо в течение почти двух лет. Эту информацию раскрыло агентство Kyodo.

В японских магазинах два года продавали лосось из России как продукцию с Хоккайдо
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

В период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было реализовано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.

Региональные органы по сельскому хозяйству выявили подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. Информация о возможных штрафах не сообщается. Компании рекомендовано немедленно изменить маркировку продукции в соответствии с законом.

Yamanaka выразила извинения перед клиентами и обещала, что такие инциденты не повторятся. При этом в компании отметили, что причиной ошибки было якобы недостаточное информирование сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.

В Японии потребители более ценят продукцию местного производства, чем импортную, а цены на нее могут быть выше.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
Топ-визажист Бохо рассказала секреты создания глянцевой кожи
В "Зените" решат будущее Фернандеса до конца этого месяца
Чайное желе с фруктами: популярный летний десерт по-новому
Как избежать ошибок при подготовке к капитальному ремонту
Какой Chevrolet Lacetti выбрать на вторичном рынке за 600 тыс. рублей?
Лазерная эпиляция: риски, которые важно учитывать перед процедурой
Артур Смольянинов* прокомментировал конфликт с российским болельщиком в Берлине
Комплекс мер, которые нужно выполнить для спасения урожая картошки
Российские туристы подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Бодрума
Бессонница может быть ранним признаком риска развития деменции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников