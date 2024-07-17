Акции и доли Global Spirits ушли в доход России

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Имущество производителя "Хортиця" национализировали

1:09
Экономика

Предприятия алкогольного холдинга Global Spirits, специализирующегося на производстве водки «Хортиця», вошли в круг интересов ФСПП и были национализированы.

Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, PDM

Среди них компании «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень», а также доля акций в АО «Феодосийский завод коньяков и вин». Информацию об этом приводит РБК со ссылкой на пресс-службу ФСПП.

Ранее основатель Global Spirits, украинский предприниматель Евгений Черняк, был арестован в России по обвинению в финансировании терроризма. В связи с этим все связанные с ним активы в РФ были переданы под контроль Москвы.

Согласно данным РБК, Global Spirits является крупнейшим алкогольным холдингом в Европе, его продукция поставляется в 87 стран мира. Заводы, производящие водку «Хортиця», прекратили свою деятельность в РФ еще в мае.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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