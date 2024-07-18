На Западе признали, что санкции Евросоюза против России провалились

Санкции ЕС не сработали: московские магазины полны товаров

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В московских магазинах можно найти практически все, несмотря на введенные Евросоюзом санкции после начала специальной военной операции на Украине. Такой вывод сделала журналистка из Нидерландов, Соня ван ден Энде, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

"В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали", — отметила ван ден Энде.

Она также отметила, что ситуация с продуктами в Москве является "очень хорошей".

Ван ден Энде подчеркнула, что благодаря онлайн доступу к различным источникам информации, россияне могут получать как российские, так и западные новости.