Российская нефть едет в Евросоюз: одна из стран Европы захотела снова получать дешёвое сырьё

Россия и Венгрия на пути к соглашению о поставках нефти

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва и Будапешт ведут переговоры о возобновлении поставок российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

Согласно высказыванию Сийярто, на данный момент ситуация на Украине создает юридические препятствия для "Лукойла", что мешает компании осуществлять поставки нефти в Венгрию, сообщает Bloomberg.

"Сейчас мы работаем над правовым решением", — заверил Сийярто.

Напомним, что в июне украинские власти ужесточили санкции против российских компаний, что фактически запретило использование Украины в качестве транзитной страны для транспортировки их продукции.