Российская нефть едет в Евросоюз: одна из стран Европы захотела снова получать дешёвое сырьё

Москва и Будапешт ведут переговоры о возобновлении поставок российской нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Согласно высказыванию Сийярто, на данный момент ситуация на Украине создает юридические препятствия для "Лукойла", что мешает компании осуществлять поставки нефти в Венгрию, сообщает Bloomberg.
"Сейчас мы работаем над правовым решением", — заверил Сийярто.
Напомним, что в июне украинские власти ужесточили санкции против российских компаний, что фактически запретило использование Украины в качестве транзитной страны для транспортировки их продукции.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.