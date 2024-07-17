Катастрофа для онлайн-шоппинга в России: новые таможенные правила угрожают рынку

Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут привести к тому, что некоторые позиции станет невыгодно завозить и продавать онлайн в России, сообщил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов, комментируя изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа.
Ефимов отметил, что эти меры пока не затронут массовые категории продукции и направлены на предоставление приоритета российским производителям. Однако участники рынка выступают против нововведений, опасаясь негативного влияния на электронную торговлю и потребителей, сообщает НСН.
Новые правила требуют, чтобы все товары доставлялись как заграничная доставка, что обязывает покупателей самостоятельно оформлять сертификаты соответствия на таможне. Это может сделать покупки сложными и маловероятными, предупреждает Ефимов, и люди будут вынуждены искать альтернативные способы приобретения товаров.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.