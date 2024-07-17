Катастрофа для онлайн-шоппинга в России: новые таможенные правила угрожают рынку

Новые таможенные правила усложнят покупку зарубежных товаров онлайн в РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут привести к тому, что некоторые позиции станет невыгодно завозить и продавать онлайн в России, сообщил председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов, комментируя изменения в Таможенном кодексе ЕАЭС, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа.

Фото: Audiovisual Service by European Commission, CC BY 4.0

Ефимов отметил, что эти меры пока не затронут массовые категории продукции и направлены на предоставление приоритета российским производителям. Однако участники рынка выступают против нововведений, опасаясь негативного влияния на электронную торговлю и потребителей, сообщает НСН.

Новые правила требуют, чтобы все товары доставлялись как заграничная доставка, что обязывает покупателей самостоятельно оформлять сертификаты соответствия на таможне. Это может сделать покупки сложными и маловероятными, предупреждает Ефимов, и люди будут вынуждены искать альтернативные способы приобретения товаров.