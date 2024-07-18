Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние рекорды

Потребление энергии в объединенной энергосистеме Юга России вчера впервые превысило зимние рекорды.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".
"Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме Юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум", — сказал он.
Грабчак подчеркнул, что энергосистема работает на пределе своих возможностей, поэтому сейчас сводятся к минимуму объемы технологических работ, обычно проводимых летом в рамках подготовки к зимним пиковым нагрузкам.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.