Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние рекорды

Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потребление энергии в объединенной энергосистеме Юга России вчера впервые превысило зимние рекорды.

Фото: Wikipedia by Uni Taz is licensed under Общественное достояние

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме Юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум", — сказал он.

Грабчак подчеркнул, что энергосистема работает на пределе своих возможностей, поэтому сейчас сводятся к минимуму объемы технологических работ, обычно проводимых летом в рамках подготовки к зимним пиковым нагрузкам.