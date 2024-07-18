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С 1 августа: новые выплаты и индексация пособий для семей с детьми — что нужно знать

С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты

0:56
Экономика

С 1 августа семьи с детьми смогут рассчитывать как на новые выплаты, так и на индексацию уже существующих пособий.

С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что с 1 августа федеральные пособия будут увеличены для тех, кто переоформляет детские выплаты, назначенные в прошлом году.

В частности, если доходы семьи уменьшились, они могут рассчитывать на выплаты в размере 75% или даже 100% от прожиточного минимума на ребенка, вместо прежних 50%.

Кроме того, с 5 августа вступает в силу новый порядок назначения пособий по месту пребывания или фактического проживания, сообщает Life.

Для этого будет учитываться регион подачи заявления и сравниваться с местом нахождения налогового агента, отчисляющего налоги с доходов заявителя или его супруга.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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