С 1 августа: новые выплаты и индексация пособий для семей с детьми — что нужно знать

С 1 августа семьи с детьми смогут рассчитывать как на новые выплаты, так и на индексацию уже существующих пособий.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что с 1 августа федеральные пособия будут увеличены для тех, кто переоформляет детские выплаты, назначенные в прошлом году.
В частности, если доходы семьи уменьшились, они могут рассчитывать на выплаты в размере 75% или даже 100% от прожиточного минимума на ребенка, вместо прежних 50%.
Кроме того, с 5 августа вступает в силу новый порядок назначения пособий по месту пребывания или фактического проживания, сообщает Life.
Для этого будет учитываться регион подачи заявления и сравниваться с местом нахождения налогового агента, отчисляющего налоги с доходов заявителя или его супруга.
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