Климатический кризис на юге России: цены на овощи вырастут из-за аномальной жары

В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей

В результате жары на юге России возможно сокращение урожая овощей в 2024 году.

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Союз органического земледелия подчеркнул особенно значимое влияние жары на урожай томатов и картофеля.

Эксперты ожидают восстановление урожайности только через три месяца. Большие трудности с урожаем наблюдаются во многих регионах юга России, таких как Ростовская и Астраханская области, Краснодарский край и Крым.

В объединении отметили, что для окупаемости затрат и получения прибыли сельхозпроизводители могут попытаться повысить цену на свою продукцию, как сообщают "Известия".