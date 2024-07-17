Климатический кризис на юге России: цены на овощи вырастут из-за аномальной жары

В результате жары на юге России возможно сокращение урожая овощей в 2024 году.
Союз органического земледелия подчеркнул особенно значимое влияние жары на урожай томатов и картофеля.
Эксперты ожидают восстановление урожайности только через три месяца. Большие трудности с урожаем наблюдаются во многих регионах юга России, таких как Ростовская и Астраханская области, Краснодарский край и Крым.
В объединении отметили, что для окупаемости затрат и получения прибыли сельхозпроизводители могут попытаться повысить цену на свою продукцию, как сообщают "Известия".
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.