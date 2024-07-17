Страны Балтии обвиняют Россию в незаконной добыче рыбы с целью получить конкурентные преимущества и исключить российскую рыбу с европейского рынка, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью РИА Новости.
По его словам, эти действия могут привести к дефициту рыбы и повышению цен на рынке Евросоюза.
Зверев утверждает, что обвинения против России беспочвенны, так как рыбный промысел в стране строго контролируется. Он отметил, что незаконная, несообщаемая и нерегулируемая (ННН) рыболовля постоянно пресекается.
По мнению главы ВАРПЭ, страны Балтии используют предлог защиты рыбных запасов, но на самом деле их основная цель — увеличение прибыли своих компаний.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.