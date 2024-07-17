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Заговор стран Балтии: Россия обвиняется в незаконной добыче рыбы

Страны Балтии обвиняют Россию в незаконном промысле рыбы

0:55
Экономика

Страны Балтии обвиняют Россию в незаконной добыче рыбы с целью получить конкурентные преимущества и исключить российскую рыбу с европейского рынка, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью РИА Новости.

Страны Балтии обвиняют Россию в незаконном промысле рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

По его словам, эти действия могут привести к дефициту рыбы и повышению цен на рынке Евросоюза.

Зверев утверждает, что обвинения против России беспочвенны, так как рыбный промысел в стране строго контролируется. Он отметил, что незаконная, несообщаемая и нерегулируемая (ННН) рыболовля постоянно пресекается.

По мнению главы ВАРПЭ, страны Балтии используют предлог защиты рыбных запасов, но на самом деле их основная цель — увеличение прибыли своих компаний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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