Импорт вина из Европы в Россию снизился до рекордного минимума

Поставки европейского вина в Россию упали до уровня 2015 года

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае поставки вина из Европы в Россию упали до самого низкого уровня с февраля 2015 года. РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата, сообщают, что импорт алкоголя из этого региона значительно снизился.

Фото: flickr.com by Revolweb, CC BY-SA 2.0

Объем ввоза европейского вина сократился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, составив 8,9 тысячи тонн. В мае 2015 года страны ЕС поставили в Россию 8,5 тысячи тонн вина. В денежном выражении закупки сократились в 2,1 раза, до 30,3 миллиона евро, что является самым низким показателем с апреля 2022 года.

Наибольшее снижение наблюдалось в импорте вина из Испании, который уменьшился в семь раз, до 253 тонн. Поставки вина из Литвы и Германии также существенно сократились: в четыре раза (до 1,2 тысячи тонн) и до 531 тонны соответственно. В число стран с наибольшим сокращением поставок вошли также Италия (в 2,5 раза, до 2,6 тысячи тонн) и Латвия (в 2,3 раза, до 1,3 тысячи тонн).