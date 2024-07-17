AirDrop в течение 24 часов: разработчики Hamster Kombat анонсировали скорый листинг

Hamster Kombat объявляет о листинге на CoinDCX

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Разработчики популярной игры Hamster Kombat сообщили о скором добавлении их токена на биржу CoinDCX и намекнули на возможный AirDrop в ближайшие 24 часа.

Фото: commons.wikimedia.org by Sy, CC BY-SA 3.0

Эта информация появилась на Telegram-канале "Эксплойт".

В социальных сетях Hamster Kombat было опубликовано сообщение о планируемом листинге на CoinDCX. Разработчики также намекнули на грядущий AirDrop, рекомендовав игрокам привязать свои TON-кошельки в разделе "AirDrop" и ждать дальнейших указаний в течение суток.

В сети давно обсуждается возможность листинга токена HMSTR и его раздачи в июле, но пока официальных заявлений с точными сроками от разработчиков игры не поступало.