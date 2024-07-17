AirDrop в течение 24 часов: разработчики Hamster Kombat анонсировали скорый листинг

Разработчики популярной игры Hamster Kombat сообщили о скором добавлении их токена на биржу CoinDCX и намекнули на возможный AirDrop в ближайшие 24 часа.
Эта информация появилась на Telegram-канале "Эксплойт".
В социальных сетях Hamster Kombat было опубликовано сообщение о планируемом листинге на CoinDCX. Разработчики также намекнули на грядущий AirDrop, рекомендовав игрокам привязать свои TON-кошельки в разделе "AirDrop" и ждать дальнейших указаний в течение суток.
В сети давно обсуждается возможность листинга токена HMSTR и его раздачи в июле, но пока официальных заявлений с точными сроками от разработчиков игры не поступало.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.