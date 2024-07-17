Новый бюджет Германии урежет военную поддержку Киеву до 4 миллиардов евро

Германия решила сократить помощь Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Германии планируют утвердить бюджет на 2025 год в среду, 17 июля, который предусматривает выделение 4 миллиардов евро на военную помощь Киеву, согласно информации от агентства Рейтер.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Аналитики агентства отметили, что новый бюджет будет "менее щедрым", и объем военной помощи Украине сократится в два раза по сравнению с 2024 годом, когда было выделено около 8 миллиардов евро.

Основные разногласия возникли вокруг увеличения расходов. Министр финансов Кристиан Линднер противится увеличению долгов и выступает за соблюдение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. В то же время, СДПГ и "Зеленые" настаивают на необходимости сохранения текущего уровня расходов.